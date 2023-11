Israel está en proceso de confirmar la muerte de dos niños israelíes y su madre debido a bombardeos en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel comunicaron que estaban investigando una declaración de Hamas que afirmaba que el rehén israelí más joven, Kfir Bibas, de 10 meses, junto con su hermano y madre, ya no estaban con vida.

El ala armada de Hamas anunció anteriormente, sin pruebas, que Kfir, su hermano Ariel de 4 años y su madre Shiri fallecieron en un ataque aéreo israelí. A su vez, las Brigadas Al-Qassam de Hamas afirmaron que habían perdido la vida en ataques israelíes previos.

En respuesta, las FDI declararon que estaban “verificando la veracidad de la información” y afirmaron haber mantenido contacto con familiares de la familia Bibas, expresando su apoyo en este momento difícil.

Las FDI responsabilizaron totalmente a Hamas por la seguridad de todos los rehenes en Gaza y exigieron rendición de cuentas. Además, destacaron que las acciones de Hamas continúan poniendo en peligro a los rehenes, incluidos nueve niños, instando a la liberación inmediata de estos.

Poco después de la afirmación de Hamas, un funcionario israelí en una sesión informativa comentó: “Espero que no sea cierto” y afirmó que no tenían indicios de que hubieran sido asesinados. El portavoz principal de las FDI mencionó previamente que no creían que los niños y su madre estuvieran bajo custodia de Hamas.

Familiares de los Bibas manifestaron que se enteraron de las afirmaciones de Hamas y solicitaron confirmación o refutación por parte de las autoridades militares, agradeciendo el apoyo pero pidiendo privacidad en este difícil momento.

No ha habido ataques aéreos israelíes en Gaza desde el comienzo del alto al fuego el viernes pasado.

Kfir, Ariel y Shiri Bibas, y presumiblemente su padre Yarden, fueron secuestrados en Nir Oz, un kibutz israelí atacado por militantes de Hamas el 7 de octubre. Este ataque resultó en la muerte de más de una cuarta parte de la comunidad y el secuestro de decenas de personas mientras se perpetraban disparos y saqueos.

Alrededor de 1,200 personas, principalmente civiles, fallecieron como resultado del ataque de Hamas en el sur de Israel ese día, siendo el mayor ataque terrorista contra Israel desde su fundación en 1948. Un video del secuestro de la familia Bibas fue uno de los primeros momentos impactantes de ese día, mostrando a una madre aterrorizada aferrándose a sus hijos mientras los militantes rodeaban a la familia.

Se desconoce el estado actual y el paradero del padre de los niños, quien fue golpeado con un martillo según lo relatado por su hermana. Los parientes creen que Yarden fue separado de su esposa e hijos según videos que han presenciado.