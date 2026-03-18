En los últimos meses, la frase “Israel caza líderes iraníes” ha resonado con fuerza a nivel internacional por la muerte de 15 altos funcionarios del país islámico.

Según informes recientes, Israel estaría ejecutando una operación sistemática para eliminar a miembros clave de la cúpula del régimen iraní.

El objetivo: degradar la estructura de mando y frenar los planes de Irán en la región.

De acuerdo con agencias, este operativo incluye el uso avanzado de servicios de inteligencia israelí, tecnología de vigilancia de última generación y el apoyo de algunos países, tanto en Medio Oriente como fuera de la región.

¿Quién ayuda a Israel y cómo ejecutan la operación?

Expertos indican que la coordinación con aliados internacionales es clave en esta estrategia.

Algunos gobiernos proporcionan información de inteligencia, acceso a tecnología y cooperación logística.

El Mossad, el servicio de inteligencia israelí, juega un papel central en la identificación y rastreo de los líderes iraníes seleccionados como objetivos.

Todo esto se complementa con la colaboración de servicios de inteligencia extranjeros, quienes facilitan movimiento y operaciones transfronterizas.

La serie de ataques y eliminaciones selectivas busca reducir la capacidad operativa del régimen de Irán y enviar un mensaje de disuasión a otros actores.

El resultado, según analistas, podría transformar el equilibrio geopolítico en Oriente Medio.

En la región centroamericana y latinoamericana, la estrategia israelí es vista con atención, dado el impacto global que pueden tener estos hechos en la estabilidad política y la economía.

El listado de los altos jerarcas iraníes muertos

1 – Alí Khamenei, líder supremo. Abatido el 28 de febrero.

2 – Mohammad Shirazi, secretario militar principal de Kahmenei, también ultimado el 28 de febrero.

3 – Saleh Asadi, jefe de inteligencia militar; 28 de febrero.

4 – Hossein Jabal Amelian, presidente de la SPND, la organización de investigación de armas nucleares de Irán, mismo día.

5 – Reza Mozaffari-Nia, ex presidente de la SPND, también el 28 de febrero.

6 – Mohsen Darebaghi, general de División. Subdirector de logística e investigación industrial; 28 de febrero.

7 – Gholamreza Rezaian, jefe de inteligencia policial. 28 de febrero.

8 – Bahram Hosseini Motlagh, general de División, jefe de planes y operaciones. Abatido el 28 de febrero.

9 – Majid ibn al-Reza, ministro de Defensa interino; 3 de marzo.

10 – Reza Khazaei, alto comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria. 3 de marzo.

11 – Abu Dhar Mohammadi, comandante de la Guardia Revolucioanria. 12 de marzo.

12 – Ali Larijani, jefe de Seguridad Nacional. 17 de marzo.

13 – Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia Basij. 17 de marzo.

15 – Ismail Khatib, ministro de Inteligencia. 18 de marzo.