DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Israel dijo el miércoles que había matado a otro alto funcionario iraní, el tercero en dos días. Se trata del jefe de Inteligencia de Irán.

Mientras se registraban los crímenes, Irán arremetía con ataques contra sus vecinos del Golfo e Israel. Además, empleó algunos de sus misiles más recientes para evadir las defensas antiaéreas.

Se informó que Irán mató a dos personas cerca de Tel Aviv, mientras la guerra en Oriente Medio no parecía remitir.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo que el ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib, había sido asesinado.

El ataque se registró durante la noche y prometió que «se esperan sorpresas significativas a lo largo de este día en todos los frentes», sin dar más detalles.

Irán no confirmó de inmediato la muerte de Khatib. Israel mató el martes al principal funcionario de seguridad iraní Alí Larijani y al jefe de la fuerza Basij de la Guardia Revolucionaria paramilitar.

En Irán, el complejo de la central nuclear de Bushehr fue alcanzado por un proyectil la noche anterior. Sin embargo, no hubo heridos y la planta no sufrió daños.

Desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán para iniciar la guerra el 28 de febrero.

El país islámico ha atacado la infraestructura energética de sus vecinos árabes del Golfo, así como bases militares.

Esto ha ocurrido como parte de una estrategia para elevar los precios del petróleo y presionar a Washington para que retroceda.