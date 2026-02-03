Israel e Irán se amenazan mutuamente: "Ya no hay lugar para la paciencia" 

La advertencia de Irán a EEUU e Israel ha elevado la preocupación internacional por un posible conflicto en el Medio Oriente.

Tras recientes ataques estadounidenses en la región, un alto mando iraní aseguró que, si Washington ejecuta nuevas acciones militares, la respuesta será dirigida directamente a Israel, aliado clave de Estados Unidos.

Según las declaraciones, Irán dejó claro que cualquier intervención militar estadounidense tendrá repercusiones en Israel, aumentando así las tensiones regionales.

“Si EEUU ataca, incluso de manera limitada, la respuesta de Irán se dirigirá principalmente al régimen sionista”, afirmó el vocero iraní.

Reacciones internacionales ante la advertencia iraní

La fuerza de la advertencia de Irán ha generado reacciones en la comunidad internacional. Analistas consideran que este tipo de declaraciones marcan un riesgo de escalada en el conflicto y afectan la estabilidad de Medio Oriente.

Organizaciones multilaterales y gobiernos han instado a la moderación y al diálogo para evitar un enfrentamiento directo que podría expandirse.

Cabe resaltar que los últimos meses han estado marcados por una ola de incidentes en la región, con ataques y represalias constantes entre grupos aliados de Irán y fuerzas estadounidenses.

Según especialistas citados por medios internacionales y locales, la posibilidad de que Teherán implique directamente a Israel podría cambiar el rumbo del conflicto.

"Israel y Estados Unidos son lo mismo. No hay lugar para la compartimentación. Si Estados Unidos ataca, Israel recibirá la respuesta correspondiente... Ya no hay lugar para la paciencia", señaló el asesor del líder supremo de Irán, Alí Shamkhaní.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió que el régimen de Irán sufrirá consecuencias insoportables si decide atacar a Israel.

“Como democracia poderosa, nos hemos enfrentado al ‘eje del mal’ y hemos sido capaces de hacerlo. Nuestros heroicos soldados y comandantes defendieron con valentía nuestro hogar y nuestra libertad frente a Teherán y sus ramas terroristas”.