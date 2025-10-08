Israel confirma que no dejará entrar ni delegaciones ni ayuda a Gaza: detuvo otra flotilla 

En las últimas horas, miembros de una flotilla internacional denunciaron que Israel intercepta flotilla humanitaria rumbo a Gaza que intentaba entregar ayuda urgente a la población de la Franja.

Los barcos, que zarparon con activistas y suministros básicos, fueron interceptados en aguas internacionales según denuncias de los propios implicados.

Organizaciones civiles y humanitarias buscaban desafiar el bloqueo a Gaza llevando medicinas, alimentos y agua potable ante una crisis sin precedentes.

Sin embargo, según reportes de los organizadores, las embarcaciones no lograron llegar a destino debido a la intervención de la armada israelí, que llevó a cabo el abordaje y retuvo a algunas personas a bordo.



Preocupación internacional por la crisis humanitaria en Gaza

La acción generó reacciones de preocupación en la comunidad internacional.

Diversos países y organismos han reiterado su llamado a facilitar el acceso de ayuda para los más de dos millones de habitantes de Gaza, quienes enfrentan severos cortes de suministros médicos y alimentarios.

La situación revive la polémica por el estricto control israelí sobre el acceso marítimo y terrestre a la Franja, tensionando aún más el contexto político regional y humanitario.