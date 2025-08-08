Israel confirma que buscará el control total de Gaza y la comunidad internacional se va en su contra

La condena a planes de Israel de tomar el control de Ciudad de Gaza sigue extendiéndose en la comunidad internacional.

Diversos países y organizaciones humanitarias han expresado su preocupación ante reportes sobre la intención de las fuerzas israelíes de establecer un control prolongado en esta zona palestina, alertando sobre el impacto humanitario y político que una acción así podría acarrear.

Preocupaciones por el futuro de Gaza

Las autoridades israelíes han expuesto sus posibles estrategias para la “administración civil y de seguridad” en Ciudad de Gaza tras largos meses de enfrentamiento militar con Hamás.

Sin embargo, numerosos líderes internacionales han manifestado su desaprobación, pues temen que esta operación provoque nuevos desplazamientos masivos de la población civil, además de exacerbar una crisis humanitaria ya enquistada.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha sumado a esta condena, advirtiendo sobre el devastador efecto que tendría una ocupación prolongada en la vida diaria de los habitantes de Gaza, muchos de los cuales ya han perdido sus hogares y acceso a servicios básicos.

La Cruz Roja y otros entes humanitarios señalan que la situación podría deteriorarse rápidamente si no se garantizan urgentemente las necesidades fundamentales de la población.

Por su parte, algunos gobiernos latinoamericanos han recordado el llamado a una solución pacífica y bilateral, instando a la reanudación de negociaciones que permitan el respeto de derechos humanos y el acceso a la ayuda.

La comunidad internacional reclama transparencia y responsabilidad a ambas partes para evitar más pérdidas civiles, mientras organismos independientes continúan monitoreando el terreno.