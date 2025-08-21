Israel comienza su operación "Carros de Gedeón II" para tomar el control total de Gaza 

La ofensiva israelí en Ciudad de Gaza está generando alarma internacional ante el incremento de bombardeos y las operaciones terrestres reportadas en las últimas horas.

Desde hace días, las Fuerzas de Defensa de Israel han intensificado sus acciones en distintos sectores del enclave, en un conflicto que, según Naciones Unidas, ha profundizado la crisis humanitaria y provocado la huida de miles de personas.

Aumento de víctimas y desplazados

Organizaciones internacionales como la ONU y la Cruz Roja están denunciando el aumento de víctimas civiles y alertan sobre las difíciles condiciones para los habitantes de Gaza, quienes sufren escasez de comida, agua y electricidad.

Muchos hospitales de la zona han reportado una saturación de su capacidad, mientras familias enteras intentan ponerse a salvo en refugios improvisados.

Frente a esta situación, líderes de la comunidad internacional han hecho llamados urgentes al cese de hostilidades y a la apertura de corredores humanitarios.

Sin embargo, los bombardeos y enfrentamientos continúan, obstaculizando la entrega de ayuda y complicando la evacuación de heridos. Mientras tanto, el conflicto en Medio Oriente sigue escalando y amenaza con repercusiones regionales.

Vale recordar que la actual ofensiva es parte de una serie de operaciones militares que Israel mantiene argumentando motivos de seguridad, aunque varios actores internacionales piden más diálogo y respeto al derecho internacional.