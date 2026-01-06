Israel bombardea Líbano y su presidente denuncia agresión casi a diario al territorio

El ejército de Israel bombardea posiciones de Hezbolá en Líbano, en una nueva escalada del prolongado conflicto en la frontera entre ambos países.

Según fuentes castrenses israelíes y medios locales, los ataques se centraron en supuestas infraestructuras del grupo armado chiita en el sur del Líbano, zona considerada estratégica para las operaciones de Hezbolá.

Esta acción intensifica las preocupaciones sobre la estabilidad regional y la posible extensión del conflicto.

Motivos del ataque y reacciones internacionales

De acuerdo con las declaraciones del ejército israelí, el bombardeo respondió a lanzamientos de cohetes atribuidos a Hezbolá desde territorio libanés hacia el norte de Israel.

Hezbolá, grupo respaldado por Irán y considerado terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, mantiene una fuerte presencia en la frontera y ha protagonizado varios incidentes armados en las últimas semanas.

El gobierno libanés denunció una "violación de la soberanía nacional" y pidió la intervención de la comunidad internacional para frenar las hostilidades.

Mientras tanto, organismos como la ONU instaron a la contención de ambas partes, temiendo una escalada mayor en la región.