Israel bombardea a Gaza: 32 muertos y la posibilidad de una peligrosa escalada

El conflicto entre Israel y Hamas volvió a escalar este miércoles, luego de que el ejército israelí anunciara la muerte de al menos 32 palestinos en la Franja de Gaza.

Según informaron medios internacionales, el ataque se produjo durante una serie de operaciones militares dirigidas contra posiciones vinculadas con Hamas, lo que ha encendido una vez más la preocupación internacional por la situación humanitaria en la región.

En declaraciones recogidas por las autoridades israelíes, el operativo tenía como objetivo neutralizar infraestructuras utilizadas por el grupo Hamas.

Por su parte, el Ministerio de Salud en Gaza, controlado por Hamas, confirmó la cifra de víctimas fatales y denunció un aumento de ataques contra la población civil, incluyendo niños y mujeres.

Las imágenes y testimonios desde el terreno evidencian la gravedad de la situación y el temor creciente entre los habitantes de Gaza.

Detalles del ataque y reacciones internacionales

De acuerdo con las agencias, la ofensiva israelí forma parte de una respuesta a recientes lanzamientos de cohetes por parte de Hamás hacia territorio israelí.

Organizaciones como Naciones Unidas y la Cruz Roja han hecho un llamado urgente al cese de hostilidades y a garantizar el respeto por los derechos humanos de la población civil.

El impacto de las operaciones militares y la creciente cifra de víctimas civiles ha intensificado el debate sobre la necesidad de mediación internacional para frenar la violencia y buscar una solución pacífica al conflicto en la Franja de Gaza.