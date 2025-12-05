Israel aumenta más de 100 millones de dólares en su presupuesto de defensa 

El gobierno de Israel sorprendió a la comunidad internacional al anunciar que aumentará su presupuesto de defensa para 2026, incluso tras el reciente alto al fuego.

Esta decisión, que se considera histórica, ha generado intensos debates sobre las prioridades presupuestarias del país y los posibles efectos en su economía.

Según reportes oficiales, las autoridades israelíes aprobaron una ampliación significativa del gasto militar, argumentando la necesidad de mantener la preparación y seguridad nacional pese al cese temporal de hostilidades.

El primer ministro y miembros clave del gabinete han defendido el aumento afirmando que la región sigue siendo volátil y que el fortalecimiento militar es esencial para disuadir amenazas futuras.

"Seguiremos actuando con determinación para fortalecer las Fuerzas Defensa de Israel, dar una respuesta completa a las necesidades de los combatientes y reducir la carga de los reservistas para garantizar la seguridad del Estado de Israel en todos los frentes", afirmó el ministro de Defensa hebreo, Katz.

Impacto en la economía israelí y reacciones internacionales

El aumento del gasto en defensa llega en un momento en el que sectores sociales y organizaciones civiles piden destinar más fondos a servicios públicos y reconstrucción de infraestructuras afectadas por el conflicto.

Expertos señalan que, aunque el refuerzo militar puede brindar seguridad, también podría incrementar la presión fiscal y social en la población.

En el ámbito internacional, la medida ha sido recibida con preocupación por parte de algunos aliados y organizaciones multilaterales, quienes consideran que el aumento del gasto militar podría dificultar el proceso de estabilización y la búsqueda de soluciones políticas a largo plazo.