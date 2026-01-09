Israel ataca Gaza: 13 muertos, entre ellos cinco menores 

Las autoridades informaron que trece muertos en Gaza es el saldo más reciente tras una serie de intensos bombardeos israelíes sobre varios puntos de la Franja.

Según fuentes médicas y organizaciones humanitarias, los ataques han dejado un creciente número de víctimas civiles, agudizando la ya grave emergencia humanitaria en la zona.

Los ataques ocurrieron principalmente en las áreas de Deir al Balah y Jan Yunis, donde viviendas y estructuras civiles fueron severamente dañadas.

El Ministerio de Salud local denunció que entre las víctimas se encuentran niños y mujeres, lo que mantiene al mundo en alerta por el incremento de la violencia y los riesgos para la población más vulnerable.

La continuidad de los bombardeos ha dificultado la entrega de ayuda y servicios básicos, exacerbando la crisis que enfrentan los habitantes de Gaza.

Impacto humanitario en la población civil de Gaza

Organizaciones internacionales como la ONU han advertido sobre el peligro de un colapso humanitario si los enfrentamientos no cesan de inmediato.

Miles de personas han tenido que desplazarse dentro de Gaza buscando refugio, y la infraestructura sanitaria se encuentra al borde del colapso.

Los expertos alertan que la escasez de recursos y el bloqueo complican aún más la vida cotidiana. Incluso en medio de estos escenarios, grupos humanitarios continúan haciendo llamados urgentes a la comunidad internacional para proteger a los civiles y permitir el acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria.