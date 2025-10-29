Israel ataca con fuerza a Gaza como advertencia a Hamas para recuperar el cuerpo de sus rehenes 

La madrugada del miércoles, el gobierno de Israel anunció la reanudación del alto al fuego en Gaza, pocas horas después de bombardear decenas de objetivos vinculados a Hamas.

La noticia, confirmada por funcionarios israelíes y recogida por medios internacionales, marca un nuevo capítulo en el conflicto que mantiene en tensión a la región.

Según comunicados oficiales, los ataques aéreos lanzados por Israel en la Franja de Gaza fueron una respuesta a supuestos movimientos hostiles de las fuerzas de Hamas.

Posteriormente, las autoridades indicaron que, tras “cumplir los objetivos de seguridad”, optaron por retomar la tregua humanitaria que había sido suspendida temporalmente.

“Tras una serie de ataques en los que se golpearon decenas de objetivos terroristas y combatientes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comenzaron a aplicar de nuevo el alto el fuego en respuesta a las violaciones de Hamas”, indicó el ejército en un comunicado.

Detalles del acuerdo y reacciones internacionales

El alto al fuego, impulsado también por mediadores internacionales como Egipto y Catar, busca facilitar la entrada de ayuda humanitaria y una posible liberación de rehenes.

Organizaciones de derechos humanos han celebrado la reanudación de la tregua, aunque insisten en que se requieren medidas más duraderas para proteger a la población civil.

Diversas voces de la comunidad internacional han expresado su preocupación por la escalada de violencia. Tanto la ONU como la Unión Europea han llamado a todas las partes a respetar el alto al fuego y evitar acciones que puedan complicar el frágil proceso de paz.

La situación humanitaria en Gaza continúa siendo crítica, con miles de desplazados y severos daños en la infraestructura.