Israel acusa a Maduro de ser el principal vínculo del narcoterrorismo islámico 

En una reciente declaración, Israel acusó a Nicolás Maduro de ser el principal nexo del narcoterrorismo islamista en Sudamérica, una afirmación que vuelve a situar a Venezuela en el foco de la comunidad internacional.

Según autoridades israelíes, el régimen de Maduro ha facilitado la expansión de grupos como Hezbolá en la región, generando preocupación por la posible coordinación entre redes criminales y organizaciones extremistas.

Las autoridades israelíes sostienen que Venezuela, bajo la administración de Maduro, se ha convertido en un eje logístico y financiero para actividades ilícitas vinculadas al terrorismo internacional.

Esta postura fue ratificada luego del reciente aumento de tensiones en Medio Oriente, lo que llevó a Israel a denunciar el presunto flujo de recursos y apoyo a movimientos radicales desde suelo venezolano.

“Hoy los Estados terroristas no se enfocan solamente en áreas que controlan, sino que amenazan a la región y al mundo”, dijo el ministro de Exterior de Israel, Gideon Saar.

Relaciones entre Venezuela y grupos extremistas bajo la lupa internacional

El señalamiento de Israel acerca del vínculo entre Venezuela y Hezbolá no es nuevo, pero adquiere relevancia en el contexto actual de inestabilidad global.

Diversos informes han vinculado a funcionarios venezolanos con líderes de organizaciones extremistas, algo que Caracas ha negado en reiteradas ocasiones.

Sin embargo, expertos internacionales advierten que la convergencia de redes de narcotráfico y terrorismo representa una amenaza para la seguridad de América Latina y Estados Unidos.

La acusación se suma a las múltiples denuncias sobre corrupción, abuso de poder y presunta protección de actividades ilícitas en Venezuela.