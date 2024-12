ispace-EUROPE y la Agencia Espacial Italiana (ASI) firman un acuerdo de servicios de carga para transportar un conjunto de retrorreflectores láser (LaRA2) a la superficie lunar

El acuerdo supone un paso importante para que Italia contribuya más al avance de la exploración lunar

LUXEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--ispace EUROPE S.A. (ispace-EUROPE), la filial con sede en Luxemburgo de ispace, inc., y la Agencia Espacial Italiana (ASI) han firmado un acuerdo de servicios de carga para transportar un conjunto de retrorreflectores láser (LaRA2) que permitirá realizar mediciones precisas de la posición en la Luna mediante experimentos de localización por láser, según han anunciado hoy ambas organizaciones.









El acuerdo constituye el primer contrato a gran escala entre ispace-EUROPE y ASI, y ambas organizaciones aspiran a colaborar en el futuro en la exploración de la Luna.

LaRA2 es un instrumento pequeño, resistente y ligero construido para funcionar sin ninguna fuente de energía y sobrevivir a las duras condiciones de la superficie lunar durante un largo periodo de tiempo. Cuenta con un preciso conjunto de retrorreflectores (prismas cúbicos angulares) diseñados para reflejar los rayos láser directamente de vuelta a su origen, independientemente del ángulo de incidencia. El mismo instrumento está instalado en el vehículo Perseverance de la NASA, que actualmente explora Marte.

«Esta colaboración con la Agencia Espacial Italiana es un magnífico ejemplo de cómo las empresas comerciales facilitan la investigación en la Luna liderada por las agencias espaciales. Al equipar a los retrorreflectores ya implementados en la Luna con LaRA2, se abrirán nuevas posibilidades de cartografiar la superficie para fines científicos y se mejorarán las capacidades de navegación para futuras misiones», declaró Julien Lamamy, director general de ispace-EUROPE.

La tecnología se integrará en el módulo de aterrizaje lunar APEX 1.0 como parte de la misión 3 de ispace technologies U.S. (ispace-U.S.), cuyo aterrizaje en la cuenca de Schrödinger (cara oculta de la Luna, Polo Sur) está previsto para 2026. Tras el aterrizaje, ASI permitirá a los orbitadores lunares realizar observaciones de LaRA2 con láser a largo plazo.

Al combinar las mediciones de LaRA2 con las de otros retrorreflectores implementados previamente en la cara cercana de la Luna durante las misiones Apolo y otras, los científicos del ASI esperan reunir datos valiosos que ayuden a cartografiar la Luna y a mejorar la orientación y el posicionamiento en la superficie lunar.

ispace está aprovechando su presencia internacional a través de sus tres unidades de negocio en Japón, EE.UU. y Luxemburgo, para el desarrollo simultáneo de las próximas misiones. La misión 2, que incluye el módulo de aterrizaje lunar RESILIENCE y el microrrotor TENACIOUS, la dirige ispace Japón y su lanzamiento está previsto para mediados de enero de 2025. La misión 3, que estrenará el módulo de aterrizaje lunar APEX 1.0, la dirige ispace-EE.UU. y su lanzamiento está previsto para 2026. Se prevé que la Misión 6, que empleará el módulo de aterrizaje de la Serie 3, actualmente en fase de diseño en Japón, se lance en 2027.

Acerca de ispace, inc. (https://ispace-inc.com)

ispace, una empresa internacional de exploración lunar con el lema «Expand our planet. Expand our future.», está especializada en el diseño y la construcción de módulos de aterrizaje lunar y vehículos de exploración. ispace pretende ampliar la dimensión de la vida humana en el espacio y crear un mundo sostenible proporcionando servicios de transporte de alta frecuencia y bajo coste. La empresa tiene entidades comerciales en Japón, Luxemburgo y Estados Unidos, con aproximadamente 300 empleados en todo el mundo. ispace está aprovechando su presencia internacional con sus tres unidades de negocio en Japón, Estados Unidos y Luxemburgo, para el desarrollo simultáneo de la Misión 2, cuyo lanzamiento está previsto no antes de mediados de enero de 2025, que dirige su entidad japonesa, así como la Misión 3, cuyo lanzamiento está previsto para 2026 y que dirige su entidad estadounidense, y la Misión 6, que empleará el módulo de aterrizaje de la Serie 3 y cuyo lanzamiento está previsto para 2027. Para obtener más información, visite www.ispace-inc.com y síganos en X: @ispace_inc.

Acerca de ASI (ASI | Agenzia Spaziale Italiana)

La Agencia Espacial Italiana, ASI, se creó en 1988 como autoridad nacional encargada de elaborar y aplicar la política espacial italiana de acuerdo con las directrices gubernamentales. La agencia se ha consolidado como uno de los principales organismos internacionales en el campo de la ciencia espacial, la tecnología de satélites y el desarrollo de vehículos para explorar el cosmos. En la actualidad, la ASI es líder a escala europea e internacional. Mantiene una estrecha relación de colaboración con la NASA y ha participado en muchas de las misiones científicas más interesantes de los últimos años. Una de ellas fue la construcción y explotación de la Estación Espacial Internacional, que actualmente alberga a varios astronautas italianos. Gracias a la ASI, Italia está a la vanguardia de esta misión humana tan importante.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Andrew C. Ames



Especialista en comunicación internacional



ispace, inc.



a-ames@ispace-inc.com