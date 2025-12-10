Islandia se retira de Eurovisión 2026 en protesta por la participación de Israel

Islandia anunció este miércoles que no competirá en la próxima edición del Festival de Eurovisión, convirtiéndose en el quinto país en abandonar el certamen tras España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos. La decisión surge por el desacuerdo con la participación de la emisora pública israelí KAN, un tema que —según la radiotelevisión islandesa RÚV— ha generado fuerte división tanto dentro de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) como entre el público.

La junta directiva de RÚV tomó la decisión luego de una reunión celebrada este miércoles, aunque todavía no está claro si el Söngvakeppnin —la preselección nacional islandesa— se realizará el próximo año.

RÚV explicó en su comunicado que el clima social en Islandia no permitiría que la participación en Eurovisión se viva con “alegría ni tranquilidad”. Por ello, notificó oficialmente a la UER su retirada para 2026, en un mensaje firmado por su director general, Stefán Eiríksson.

El comunicado también repasa los debates internos en la UER durante los últimos meses. Aunque la mayoría de emisoras aceptaron los ajustes al reglamento del concurso, Islandia considera que estos cambios no garantizan una solución suficiente y lamenta que no se haya votado la exclusión de Israel, como ocurrió en precedentes como el de Rusia.

“Eurovisión siempre ha buscado unir a la nación islandesa, pero hoy está claro que ese propósito no puede cumplirse”, concluyó Eiríksson. Islandia, que nunca ha participado en Eurovisión Junior, mantendrá por ahora su postura a la espera de nuevas decisiones de la UER.