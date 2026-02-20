Irán tiene 15 días para aceptar el plan nuclear de EEUU 

El tema del plan nuclear iraní vuelve a estar en el centro de la agenda internacional tras las recientes declaraciones de Donald Trump.

En declaraciones recogidas por medios internacionales, el presidente de Estados Unidos dio un plazo de 15 días a Irán para negociar sobre su programa nuclear. Este Trump ultimátum a Irán por su plan nuclear reaviva las tensiones a nivel global.

Trump fue claro: “Llegamos a un acuerdo o será una desgracia para ellos”. La frase generó inquietud tanto en la comunidad diplomática como entre analistas, aludiendo a posibles consecuencias si Irán rechaza abrir negociaciones.

Las negociaciones con Irán han sido foco de debate desde la salida estadounidense del acuerdo nuclear original en 2018.

Tensión internacional por el programa nuclear iraní

La advertencia de Trump ocurre en momentos donde las potencias mundiales buscan alternativas para evitar un enfrentamiento mayor en Oriente Medio.

El programa nuclear de Irán, según argumenta Occidente, podría tener fines militares, algo que Teherán niega reiteradamente.

Sin embargo, la falta de confianza y la historia de desencuentros hacen que cada ultimátum sume incertidumbre al tablero global.

Diversos especialistas consideran que retomar el diálogo sería crucial para la estabilidad regional, aunque también reconocen el riesgo de que una presión excesiva derive en una escalada peligrosa.