Irán: si Trump quiere nuestra cooperación, debe detener el apoyo completo a Israel 

En un mensaje contundente, el gobierno de Irán condiciona cooperación a EEUU, exigiendo que Washington retire su apoyo al gobierno de Israel si desea restablecer un diálogo efectivo en la región.

La declaración fue emitida en medio de la creciente tensión por el conflicto Israel-Palestina, un tema que continúa polarizando a la comunidad internacional.

Según fuentes oficiales iraníes, la postura se mantiene firme tras las recientes acciones militares y declaraciones de altos funcionarios estadounidenses respaldando al gobierno israelí.

Irán considera que la presencia y el respaldo de Washington al Estado israelí son obstáculos insalvables para la cooperación bilateral en materia de seguridad y política en Oriente Medio. Hasta que EEUU no modifique su postura, Teherán indica que cualquier avance será imposible.

“Solo en el caso de que Estados Unidos detenga por completo su apoyo al régimen sionista maldito, retire todas sus bases militares de la región y deje de intervenir en sus asuntos, su solicitud de cooperación con Irán podría ser considerada”, dijo el líder supremo de Irán.

Relación bilateral bajo máxima tensión

La relación entre Irán y Estados Unidos ha enfrentado múltiples altibajos en las últimas décadas. No obstante, el actual conflicto en Gaza y la presión internacional por una solución diplomática han intensificado las demandas de Irán.

Funcionarios de Teherán afirman que solo un distanciamiento real de Washington respecto a Israel abriría la puerta a nuevos acuerdos y negociaciones en la región.

Muchas naciones, especialmente en América Latina y Centroamérica, han manifestado preocupación por las consecuencias globales de esta escalada diplomática. Además, el tema de la cooperación Irán-EEUU podría influir en otros escenarios donde ambos países tienen intereses cruzados.