Irán se sumerge en la violencia tras protestas masivas: más de 500 víctimas y un colapso económico sin precedentes

El aumento de muertos y arrestos en protestas en Irán ha encendido la alarma internacional, tras una serie de manifestaciones que han sido severamente reprimidas por las autoridades.

Según reportes recientes, las fuerzas de seguridad iraníes han actuado con contundencia, lo que ha generado preocupación sobre posibles violaciones a los derechos humanos.

Las manifestaciones surgieron como respuesta a diversas quejas sociales, económicas y políticas, reflejando el descontento de la población ante la situación nacional.

El informe de organizaciones de derechos humanos, confirman que cifra de muertos crece, y que hasta el momento se estiman 544 personas fallecidas; mientras decenas de personas han sido arrestadas, entre ellas activistas y líderes estudiantiles.

Testigos afirman que la represión incluye el uso desproporcionado de la fuerza y restricciones severas a la libertad de expresión.

Contexto de las protestas y reacciones globales

Estas protestas en Irán no son un hecho aislado. En los últimos años, episodios similares han puesto en el foco internacional la persistente represión en Irán y las dificultades de la sociedad civil para expresar sus demandas.

Distintas organizaciones humanitarias y gobiernos occidentales han condenado la violencia, pidiendo la liberación inmediata de los detenidos y la investigación imparcial de las muertes registradas.