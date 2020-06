Irán revela quién es el espía que ayudó a matar a Soleimani

El gobierno de Irán reveló este jueves la identidad del espía de la CIA que ayudó a Estados Unidos (EEUU) a matar al general Qassem Soleimani.

El ciudadano identificado como Mousavi Majd fue fotografiado hace unos meses junto al general.

La fotografía fue publicada para detallar quién fue el ciudadano que traicionó a Irán proporcionando información sobre la ubicación del general.

Mousavi Majd fue detenido meses antes de la muerte de Soleimani, junto a 16 espías más.

A pesar de la captura de los colaboradores de EEUU meses después se daba la muerte del destacado general.

Irán destacó la detención como un golpe a una red de espías, lo que fue desmentido por el presidente Donald Trump.

Soleimani fue asesinado el 3 de enero en Irak, cuando drones estadounidenses perpetraron el ataque.

El Pentágono se acreditó el atentado, argumentando que el general planeaba atacar a diplomáticos estadounidenses.

En respuesta, Irán atacó el pasado 8 de enero con misiles dos bases aéreas iraquíes que albergaban tropas estadounidenses., dejando decenas de heridos entre los militares norteamericanos.

#Update

On Tue, the person in this photo was described as "Seyed Mahmoud Mousavi Majd" who is accused of spying for US & #Israel and providing info on #Soleimani's whereabouts that led to his assassination.

Informed sources have rejected it saying that is not him.#Iran #Iraq pic.twitter.com/51KtjoqaEG

— MAYSAM BIZÆR میثم بی‌زر (@m_bizar) June 10, 2020