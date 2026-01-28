Irán responde a Trump: "Es más probable una guerra que llegar a un acuerdo nuclear"

El gobierno iraní considera que la guerra con Estados Unidos es hoy una opción más probable que la negociación, según declaraciones recientes de altos funcionarios.

Esta afirmación refleja la gravedad de las tensiones que marcan actualmente la relación entre ambos países, con choques verbales, incidentes militares y poca disposición al diálogo directo.

En las últimas semanas, Teherán ha endurecido su discurso y advierte que el clima internacional, especialmente en Medio Oriente, favorece la confrontación más que la diplomacia.

Las palabras reflejan el rápido deterioro de los canales diplomáticos tras años de conflictos, sanciones internacionales y acusaciones mutuas.

Expertos coinciden en que la escalada de hostilidades, alimentada por incidentes como los ataques en el Mar Rojo y las acciones de milicias aliadas a Irán, han reducido el margen para negociaciones significativas.

Irán y Estados Unidos: una relación marcada por la desconfianza

La relación entre Irán y Estados Unidos ha sido históricamente compleja, caracterizada por episodios de conflicto directo, acusaciones de injerencia y sanciones.

El acuerdo nuclear de 2015 representó un breve respiro, pero el retiro estadounidense del pacto en 2018 reavivó la tensión y la incertidumbre.

Actualmente, ambos países parecen haber agotado las vías tradicionales de acercamiento, y la desconfianza domina cada declaración pública.