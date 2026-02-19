Irán responde a amenazas de EEUU:  "No queremos una guerra, pero tampoco nos doblegaremos ante la fuerza"

El presidente de Irán ha declarado públicamente que no buscan la guerra con Estados Unidos (EEUU), pero que están dispuestos a responder a cualquier ataque.

Durante un discurso reciente, reiteró la postura de su gobierno frente a las sanciones y amenazas, subrayando que Irán no se doblegará ante la fuerza extranjera.

Las declaraciones del presidente llegan en un contexto de alta presión internacional, en el que diversas potencias han elevado su retórica sobre el rol de Irán en la región.

El mandatario enfatizó que el pueblo iraní está preparado para resistir y que la confrontación militar no es una opción para la República Islámica

"No queremos luchar; creo que debemos dejar la guerra de lado, pero si quieren obligarnos, ¿debemos doblegarnos a cualquier precio? Me parece inaceptable que Irán se doblegue".

Irán frente a sanciones y amenazas internacionales

Irán atraviesa desde hace años un periodo de sanciones económicas impuestas principalmente por Estados Unidos y la Unión Europea, que han buscado frenar su desarrollo nuclear y presionar cambios en su política exterior.

Sin embargo, el gobierno iraní ha reiterado su negativa a ceder ante lo que considera “intentos de intimidación”.

En el pasado, la administración iraní ya había advertido que cualquier acción militar recibirá respuesta, aunque insiste en que su objetivo es mantener la paz y la estabilidad en la región.

Analistas internacionales señalan que estas declaraciones buscan tanto calmar los ánimos internos como enviar un mensaje de fortaleza al exterior.