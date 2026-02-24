Irán recurre a China para enfrentar a EEUU: pide un misil supersónico 

El aumento de la tensión en Medio Oriente ha dado un nuevo giro. Irán busca misiles que superan la velocidad del sonido chinos. Quiere mejorar su defensa ante la presencia de la flota de Estados Unidos en la región.

Según los informes, el gobierno iraní estaría en reuniones con China, una de las potencias que más avanza en tecnología militar.

Además, estas reuniones buscan la compra de misiles que superan la velocidad del sonido. Dichos misiles son capaces de evitar que el equipo estadounidense en el Golfo Pérsico los persiva.

El interés del gobierno de Teherán responde al aumento de la presión internacional. Además, responde al envío de buques estadounidenses.

Estos misiles que superan la velocidad del sonido que tiene un alcance aproximado de 290 kilómetros están fabricados para evadir las defensas navales volando a baja altura y a gran velocidad.

El interés de Irán en tecnología militar supersónica

La adquisición de armamento supersónico permitiría a Irán fortalecer su sistema de defensa aérea y marítima, y enviar un mensaje claro sobre su capacidad para responder ante eventuales ataques.

La cooperación entre Irán y China trasciende lo militar y se convierte en una muestra de alineamiento estratégico frente a Occidente.

Analistas internacionales consideran que este acuerdo podría alterar la balanza militar de la región y aumentar el riesgo de una escalada armada.

Esta maniobra geopolítica suma una nueva dimensión al conflicto en Medio Oriente. Se trata de un escenario históricamente inestable. En consecuencia, cualquier avance militar puede tener repercusiones globales.

“Si Irán tiene capacidad supersónica para atacar barcos en la zona, eso cambiaría completamente las reglas del juego”, afirmó sobre este tema Danny Citrinowicz, experto es un ex oficial de inteligencia israelí.

Al respecto, dijo que “estos misiles son muy difíciles de interceptar”.