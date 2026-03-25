DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán recibió una propuesta de Estados Unidos para pausar la guerra en Oriente Medio, dijeron funcionarios el miércoles.

Mientras el plan era enviado a irán Washington comenzaba a trasladar paracaidistas y más marines a la región.

Irán no confirmó haber recibido la propuesta y desestimó públicamente el esfuerzo diplomático al tiempo que lanzaba más ataques contra Israel y países árabes del golfo Pérsico.

Los ataques iraníes provocaron un enorme incendio en el Aeropuerto Internacional de Kuwait. La República Islámica también siguió siendo objetivo de ataques.

Dos funcionarios de Pakistán, que entregó el plan a Irán, describieron la iniciativa de 15 puntos como una vía fluvial crucial por la que pasa una quinta parte del petróleo mundial.

Entre los puntos sugeridos por Trump están el alivio de sanciones, la reducción del programa nuclear iraní, restricciones a sus misiles y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Un funcionario egipcio involucrado en los esfuerzos de mediación añadió que la propuesta incluye restricciones al apoyo de Teherán a grupos armados.

Todos los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles que aún no eran públicos.

Algunos de esos puntos eran innegociables en los contactos que mantuvieron Irán y Washington antes de la guerra.

Irán ha insistido en que no discutirá su programa de misiles balísticos ni su apoyo a milicias regionales, que considera clave para su seguridad.

Y su capacidad para controlar el paso por el estrecho de Ormuz representa una de sus mayores ventajas estratégicas.