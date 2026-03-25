DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán desestimó un plan estadounidense para pausar la guerra en Oriente Medio. Además, lanzó más ataques contra Israel y países árabes del Golfo Pérsico.

En los bombardeos está incluido uno que provocó un enorme incendio en el Aeropuerto Internacional de Kuwait.

La desafiante postura de Irán se produjo mientras Israel lanzaba bombardeos aéreos sobre Teherán. Al mismo tiempo, Estados Unidos desplegaba paracaidistas y más marines en la región.

La televisora estatal iraní en inglés, Press TV, citó a un funcionario anónimo diciendo que Irán rechazó la propuesta estadounidense.

El reporte de Press TV se produjo después de que Pakistán transmitiera la propuesta a Irán.

«Irán terminará la guerra cuando decida hacerlo y cuando se cumplan sus propias condiciones», dijo el funcionario según Press TV.

Añadió que Teherán continuará sus «golpes contundentes» en todo Oriente Medio.

Puntos del plan de EEUU

Anteriormente, dos funcionarios de Pakistán describieron la propuesta estadounidense de 15 puntos.

Entre estos puntos se destaca el alivio de sanciones, la reducción del programa nuclear iraní, y restricciones a sus misiles. También incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.

Un funcionario egipcio involucrado en los esfuerzos de mediación reveló que la propuesta también incluye restricciones al apoyo de Irán a grupos armados.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles que aún no eran públicos.

Algunos de esos puntos eran innegociables en incluso antes de la guerra. Irán ha insistido en que no discutirá su programa de misiles balísticos ni su apoyo a milicias regionales, que considera clave para su seguridad.

Y su capacidad para controlar el paso por el estrecho de Ormuz representa una de sus mayores ventajas estratégicas.

Los ataques iraníes a la infraestructura energética de la región y sus restricciones en el estrecho han disparado los precios del crudo.

Además, han avivado temores de una crisis energética global. Esto a su vez ha presionado a Estados Unidos para encontrar una forma de poner fin al bloqueo y calmar los mercados.