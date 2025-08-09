Irán reafirma su apoyo a Hezbollah y lanza advertencia sobre intentos de desarme

La reciente declaración del régimen de Irán, en la que rechaza cualquier posibilidad de desarme de Hezbollah, ha generado inquietud a nivel internacional y enciende las alertas en el conflicto en Oriente Medio.

El gobierno iraní aseguró que “no se hará realidad” el objetivo impulsado desde Occidente y reiteró su respaldo al grupo libanés.

Durante los últimos días, figuras políticas de Estados Unidos y de Europa han reforzado los llamados a desarmar a Hezbollah para frenar el crecimiento del grupo en la región.

Sin embargo, Irán sostiene que tales iniciativas constituyen “ilusiones vanas” y advirtió que cualquier intento de presión solo incrementará las tensiones en la zona.

La postura de Irán ante la presión internacional

De acuerdo con declaraciones oficiales, Teherán considera que las propuestas de desarme son una forma de intervención extranjera y un ataque directo a su política regional.

Además, acusa a potencias occidentales de buscar desestabilizar sus alianzas estratégicas con actores como Hezbollah.

“Las voces que buscan erosionar la resistencia serán ignoradas”, afirmó el portavoz del gobierno iraní.

Estos acontecimientos se producen en un contexto de creciente incertidumbre en Líbano y Siria, donde Hezbollah mantiene una fuerte presencia militar pese a la presión occidental.

Organismos internacionales, como la ONU, han advertido sobre el impacto de una escalada mayor en la región.

El respaldo de Irán mantiene vigente el debate sobre la capacidad de la comunidad internacional para mediar y reducir tensiones en Oriente Medio.