Irán quiere paz: entrega a EEUU una propuesta nuclear "alcanzable" 

El diálogo entre EEUU e Irán ha comenzado su tercera ronda, marcado por un clima de desconfianza y elevada presión militar estadounidense en Medio Oriente.

Esta nueva fase busca reducir la tensión regional, tras meses de escaladas y advertencias por parte de ambas potencias.

El proceso de negociación, observado de cerca por la comunidad internacional, se da en un contexto de recientes despliegues militares estadounidenses y respuestas de Irán que han elevado el riesgo de mayor confrontación.

Ambas partes intentan retomar el contacto diplomático, aunque la sombra de posibles enfrentamientos directos sigue latente, según reporta.

Contexto actual de las negociaciones Estados Unidos-Irán

Las conversaciones actuales llegan luego de una serie de incidentes que han deteriorado la confianza mutua.

Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en la región, argumentando protección a sus intereses y aliados, mientras Irán reclama el fin de las sanciones y respeto a su soberanía.

Los analistas consideran que un avance en este diálogo podría influir de forma relevante en la estabilidad del Medio Oriente.

Además, países vecinos y organismos multilaterales instan a ambas partes a aprovechar esta oportunidad para evitar una escalada mayor, recordando los riesgos que sufre toda la región.

Temas clave como el programa nuclear iraní y las sanciones económicas figuran en la mesa de discusión.