CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Embajada de Irán en México informó que el país islámico está negociando con la FIFA para trasladar los partidos de Irán en el Mundial de Estados Unidos a México.

Lo anterior, después de que el presidente Donald Trump desalentara al equipo de asistir al torneo, al citar cuestiones de seguridad.

No quedó claro si se están llevando a cabo esas conversaciones con la FIFA, que no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Funcionarios iraníes han señalado previamente que corresponde a la FIFA y a Estados Unidos mantener a salvo al equipo durante el Mundial.

La embajada publicó un comunicado atribuido al presidente de la federación iraní de fútbol, Mehdi Taj. En el comunicado afirma que Irán quiere trasladar a México sus partidos de la fase de grupos para garantizar la seguridad de los jugadores y los directivos.

«Cuando Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no viajaremos a Estados Unidos», indico el comunicado.

«Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se celebren en México».

Estados Unidos, Canadá y México

Irán tiene programado jugar contra Nueva Zelanda el 16 de junio y contra Bélgica el 21 de junio en Inglewood, California. Luego cerrará la fase de grupos en Seattle ante Egipto el 26 de junio.

Trasladar los partidos sería algo sin precedentes a menos de tres meses del inicio del Mundial.

Trump manifestó la semana pasada que el equipo de Irán era bienvenido en el Mundial pese a la guerra en curso en Oriente Medio.

Irán ha enviado señales contradictorias sobre su participación en el torneo después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques.

Como resultado, esos ataques mataron al líder supremo de la república islámica, el ayatolá Ali Jamenei, y a decenas de otras figuras de alto rango.

El ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, declaró a la televisión estatal la semana pasada que no era posible jugar «debido a los actos malvados que han cometido contra Irán».

Pero tras la publicación de Trump, la selección nacional señaló en Instagram que «nadie puede excluirla» del torneo.