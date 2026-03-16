Irán lleva 17 días bajo un apagón casi total de internet. Esto ocurre una semana después de que se aplicara la medida, según informó la organización de monitoreo digital NetBlocks.

De acuerdo con los datos publicados por la plataforma, el tráfico de internet en el país se mantiene en alrededor del 1% de sus niveles habituales. Esto ha dejado a gran parte de la población sin acceso a información, actualizaciones y comunicaciones en línea.

NetBlocks señaló que el bloqueo digital se mantiene activo desde hace más de 160 horas. Además, la restricción limita el acceso público a la red, mientras que funcionarios y medios estatales aún tendrían conectividad.

La interrupción coincide con el aumento de tensiones en la región tras ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Esta operación está destinada a frenar los programas nucleares y de misiles balísticos del país.

Analistas de seguridad señalan que el apagón podría ser resultado tanto de decisiones del gobierno iraní para controlar la información como de posibles ataques cibernéticos externos. Además, expertos advierten que la falta de internet dificulta la verificación de información y limita la capacidad de los ciudadanos para comunicarse o documentar lo que ocurre en medio del conflicto.

Empresas de ciberseguridad alertaron además sobre posibles represalias en el ámbito digital. Adicionalmente, ha surgido la aparición de actividades vinculadas a grupos de hackers alineados con intereses iraníes que podrían estar realizando ataques informáticos contra objetivos extranjeros.

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