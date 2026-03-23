En una acción que ha generado controversia mundial, Irán pone la cara de Pedro Sánchez en misiles lanzados hacia Israel, según informaron medios internacionales.

El gesto, realizado en pleno ataque contra territorio israelí, busca enviar un mensaje político tras la postura de España en el conflicto de Oriente Medio.

Fue la agencia semiestatal iraní Tasnim News que difundió la imagen de una supuesta pegatina adherida a misiles hipersónicos.

En la imagen aparece el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, acompañada de mensajes en farsi y en inglés.

«Seguro, esta guerra no solo es ilegal, también es inhumana. Gracias, primer ministro», dice el mensaje con la foto del líder político español.

La inusual estrategia comunicativa de Irán ha provocado debate sobre sus intenciones y el papel de España en la región.

Impacto internacional por la imagen de Sánchez en el misil

El uso de la imagen de Pedro Sánchez en este contexto ha causado sorpresa en la comunidad internacional.

Analistas señalan que Irán busca resaltar la reciente posición crítica de España hacia el accionar israelí en Gaza, que ha recibido apoyo y también críticas en foros globales.

Este episodio evidencia cómo el conflicto entre Irán e Israel involucra cada vez más a otros líderes occidentales, aumentando la tensión en una región ya marcada por la inestabilidad.

Para especialistas en relaciones internacionales, la acción de Irán es también una respuesta a las decisiones diplomáticas recientes de España y la Unión Europea.