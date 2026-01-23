Irán llama payaso a Zelenski: "No necesitamos mendigar ayuda foránea" 

En un nuevo episodio de tensiones diplomáticas, Irán responde a Zelenski con la frase “el mundo está cansado de payasos”, tras las recientes acusaciones del presidente ucraniano sobre apoyo iraní a Rusia en la guerra en Ucrania.

Esta dura declaración fue difundida por la Cancillería iraní y rápidamente se volvió viral, generando debates sobre los límites del lenguaje político en conflictos internacionales.

El mandatario ucraniano Volodimir Zelenski, en declaraciones previas, responsabilizó a Irán por la “prolongación” del conflicto, afirmando que los drones suministrados por Teherán contribuyen al sufrimiento en su país.

Como reacción, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán calificó a Zelenski de “payaso”, argumentando que sus dichos buscan distraer la atención de la opinión pública mundial respecto a las pérdidas ucranianas y la escalada del conflicto.



Contexto del conflicto y reacciones internacionales

La respuesta iraní surge en medio de crecientes presiones internacionales y del debate sobre la implicación de terceros países en la guerra en Ucrania.

Si bien Irán niega haber suministrado drones a Rusia para el conflicto, diversas fuentes occidentales, sostienen lo contrario.

El cruce verbal entre ambos países ha captado la atención de analistas en Latinoamérica, ya que pone en evidencia cómo la retórica puede escalar tensiones y afectar negociaciones multilaterales.

Mientras tanto, la situación en Ucrania sigue siendo uno de los asuntos más cubiertos en el ámbito internacional, con cada declaración marcando una posible variación en los apoyos y rechazos.