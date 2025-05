Irán le recuerda a Trump que quien envía armas para matar a niños en Gaza es EEUU 

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, criticó duramente al gobierno de Donald Trump, recordándole el envío de armas a Israel para atacar a civiles en Gaza, calificando a Estados Unidos como un país doble moral.

Las tensiones entre Irán y EEUU se intensificaron luego que Trump dijo que la nación persa era la fuerza más destructiva en Medio Oriente y que jamás dejaría que posea un arma nuclear.

Pezeshkian no dudó en responder y mostrar al mundo la doble moral e hipocresía del gobierno estadounidense de hablar de paz cuando envía armas, bombas y misiles, refiriéndose a Israel y sus constantes ataques a la Franja de Gaza.

"¿De verdad buscan la paz o buscan profundizar la inestabilidad?”, preguntó el líder iraní al destacar que más de 70 mil personas han muerto por la operación hebrea en territorio palestino.

El presidente de Irán aseguró que son un país de paz, pero de honor que no está a la venta. "Somos defensores de la paz, no de la guerra, pero nuestra dignidad y honor no está en venta. No nos doblegaremos ante ninguna potencia ni nos rendiremos".

Trump ha insistido en la necesidad de que Irán controle su programa nuclear, amenazando al país con ataques y bombardeos si no cede antes sus pretensiones de apoderarse de la región.

No es la primera vez que estas naciones se enfrentan con palabras. Desde que Trump tomó posesión de su cargo las tensiones han ido en aumento, específicamente por el tema de armas nuclearas.