Irán expulsó a su máximo goleador de la selección de fútbol tras acusarlo de “traición a la patria”, según informan medios internacionales.

La medida afecta a Sardar Azmoun (31 años), quien fue separado de la selección iraní de fútbol.

De acuerdo a la información que trasciende, el jugador publicó en sus redes sociales unas fotos suyas saludando a dos altos mandatarios del país en el que juega.

Sardar jugó en el Bayer Leverkusen y la Roma, actualmente milita en el Shabab Al-Ahlien de Dubai.

El ha encendido el debate sobre la libertad de expresión en el deporte iraní. Además, esto ocurre especialmente en un país donde las posturas políticas de los atletas suelen estar vigiladas y sancionadas por las autoridades.

Libertad de expresión y represión en el fútbol iraní



La suspensión del jugador de la selección del fútbol pone nuevamente en relieve el desafío que enfrentan los deportistas iraníes al manifestar ideas distintas al gobierno.

Diversas organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por posibles represalias. Además, preocupa el impacto que esta situación podría tener en la carrera de Taremi y otros futbolistas del país.