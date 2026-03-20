Las autoridades de Irán informaron este jueves sobre la ejecución de tres personas condenadas por su presunta participación en las protestas registradas en enero. En dichas protestas habrían muerto dos agentes de seguridad.

Los ejecutados fueron identificados como Mehdi Ghasemi, Saeid Davudi y Saleh Mohammadi, este último un joven de 19 años y destacado en la lucha libre. Según el reporte oficial, los tres fueron hallados culpables del delito de moharebeh (enemistad contra Dios). Esta figura legal se utiliza en el país para sancionar acciones consideradas como amenazas a la seguridad pública, al islam o vinculadas al espionaje.

Las ejecuciones se llevaron a cabo en la ciudad de Qom. De acuerdo con las autoridades, los condenados también fueron acusados de asesinato y de colaborar operativamente con intereses de Israel y Estados Unidos.

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