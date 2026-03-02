Irán dice que no negociará con EEUU 

En medio de una escalada de declaraciones, Irán rechaza negociaciones con EEUU mediante un comunicado oficial.

Teherán desmintió este lunes cualquier tipo de diálogo con Washington, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugiriera que existían avances para un posible acercamiento.

La controversia surge luego de que Trump afirmara públicamente que su país estaría “cerca de un acuerdo” con las autoridades iraníes.

"No negociaremos con Estados Unidos", publicó en su cuenta de X, desmintiendo a Trump al asegurar que las autoridades iraníes estaban entablando comunicación para acabar la guerra.

Contexto: recientes tensiones entre Washington y Teherán

La relación entre Irán y Estados Unidos se ha caracterizado por episodios de fuerte tensión, especialmente tras el retiro unilateral de Washington del acuerdo nuclear en 2018.

A partir de ese momento, ambos países han protagonizado incidentes diplomáticos y militares, incluyendo sanciones económicas y denuncias cruzadas sobre intromisiones regionales.

Por su parte, la administración iraní insiste en que no se sentará en la mesa de negociaciones mientras se mantengan las presiones y sanciones.

Expertos en política internacional consideran que esta negativa oficial complica la posibilidad de acercamientos que busquen estabilizar el panorama en Medio Oriente.