Irán decreta cinco días de luto por la muerte del presidente Ebrahim Raisi

El líder del Supremo de Irán, Alí Jamenei, decretó cinco días de duelo tras la muerte del presidente del país, Ebrahim Raisi, en un aparatoso accidente de helicóptero.

Khamenei ir, quien se considera el hombre más poderoso de Irán, publicó en su cuenta de X el anuncio de interés nacional y que tiene como objetivo rendir tributo a Raisi.

Se espera que los actos fúnebres del presidente de Irán y la comitiva que lo acompañaba inicien el martes luego del rescate y preparación de los cadáveres.

“Declaro cinco días de luto público y ofrezco mis condolencias a la querida nación iraní”, escribió en líder en su cuenta de X, generando una ola de reacciones.

El presidente de Irán había perdido aceptación luego de reprimir de forma violenta las protestas en contra de la opresión de las mujeres.

Las medidas del presidente fallecido en el helicóptero incluían sentencias a muerte de personas que apoyaban las masivas movilizaciones.

Los cinco días de duelo forman parte de las actividades fúnebres. “Los cadáveres de las víctimas del siniestro de helicóptero serán trasladados a la ciudad santa chií de Qom, donde se celebrarán oraciones fúnebres ante el santuario de Fátima Masumeh”.

Posteriormente, el cuerpo de Ebrahim y sus acompañantes serán trasladados a la Gran Mezquita Mosalla de Teherán.

Autoridades han detallado que el miércoles están previstas ceremonias en la Gran Mezquita Mosalla de Teherán, entre otras actividades.

Además, de decretar cinco días de luto se fijó la fecha para las nuevas elecciones, las cuales se desarrollarán el 28 de junio.

Las inscripciones comenzarán el 30 de mayo y concluirán el 3 de junio para iniciar una corta campaña electoral del 12 al 27 de junio.

I hereby declare five days of public mourning and offer my condolences to the dear Iranian nation.

