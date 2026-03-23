En medio de crecientes tensiones internacionales, Irán desmiente conversaciones con Estados Unidos, contradiciendo las recientes declaraciones de Donald Trump.

El presidente norteamericano aseguró que Irán estaría buscando iniciar negociaciones diplomáticas, sin embargo, desde Teherán rechazan cualquier contacto oficial con Washington.

La disputa se reavivó luego de que Trump mencionara públicamente que funcionarios iraníes habrían solicitado iniciar un nuevo canal de diálogo.

Medios estatales iraníes y representantes del ministerio de Relaciones Exteriores respondieron rápidamente, calificando de «falsas» estas afirmaciones y negando tajantemente cualquier conversación actual o futura con el Gobierno estadounidense.

Tensión persistente y rutas diplomáticas estancadas

La relación entre ambos países atraviesa uno de sus períodos más delicados en años, marcado por sanciones, amenazas cruzadas y desconfianza mutua.

Aunque Estados Unidos insiste en apostar por la diplomacia, Irán sostiene que no existirá diálogo genuino hasta que Washington levante las sanciones impuestas tras la salida del pacto nuclear en 2018.

Este cruce de declaraciones añade presión a la frágil situación en la región y genera incertidumbre sobre las perspectivas de paz.

Observadores internacionales destacan que, mientras no exista un ambiente de confianza, cualquier acercamiento será improbable.