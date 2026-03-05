Irán asegura que el Plan A de EEUU fracasó y que el B también fallará "estrepitosamente" 

El gobierno de Irán ha declarado esta semana que Estados Unidos fracasó en su plan regional o el plan A que pretendían someterlos con ataques desde Israel.

Con las declaraciones se eleva el tono de las acusaciones en medio de las crecientes tensiones en Oriente Medio.

Según medios estatales iraníes, las autoridades de Irán sostienen que, a pesar de los esfuerzos políticos y militares de Washington, sus objetivos estratégicos en la zona no han logrado concretarse.

En las declaraciones recogidas por agencias, Irán subraya que la presencia y presión estadounidense ha generado más inestabilidad que soluciones en los conflictos que afectan la región.

Incluyendo en estas regiones a la situación de Siria, Irak y el enfrentamiento con grupos apoyados por Teherán.

Los líderes iraníes recalcaron que la influencia estadounidense estaría disminuyendo ante la resistencia de los pueblos y gobiernos de la zona. Por lo tanto, estos buscan mayor soberanía y menos injerencia externa.

Contexto de las tensiones entre Irán y Estados Unidos

El conflicto Irán EEUU se remonta a décadas de rivalidades políticas, sanciones económicas y acciones militares indirectas.

Actualmente, la situación se complica por ataques contra intereses estadounidenses y la respuesta de Washington, que considera a Irán un actor desestabilizador en la región.

Este reciente pronunciamiento agrega presión a un clima ya tenso en Medio Oriente.