Irán anuncia que no participará en el Mundial de la FIFA por conflicto con Israel y EEUU

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, declaró que la selección nacional de fútbol no podrá competir en el próximo Mundial de la FIFA. Esto se debe a la guerra en curso con Israel. Además, esto se debe también a la participación de uno de los anfitriones del torneo, Estados Unidos.

Donyamali afirmó en televisión estatal: “Considerando que este régimen corrupto ha asesinado a nuestro líder, bajo ninguna circunstancia podemos participar en el Mundial”. Esta postura contrasta con lo expresado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Además, Infantino aseguró en Instagram que recibió garantías del presidente estadounidense, Donald Trump. Trump aseguró que Irán sería bienvenido a competir.

Irán forma parte del Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, y sus tres encuentros estaban programados para jugarse en EEUU. Sin embargo, las recientes declaraciones del ministro han generado serias dudas sobre la participación del país en su cuarto Mundial consecutivo.

