Irán anuncia que expulsará a fuerzas militares de EEUU de la región

El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo este miércoles que su respuesta final al asesinato del general Qassem Soleimani será expulsar a las fuerzas militares estadounidenses de la región.

A través de un tuit, la máxima autoridad en Irán, advirtió que el crimen del alto funcionario iraní dejara el territorio libre de fuerzas extranjeras.

Rouhani, recordó que Soleimani fue el que combatió a los grupos terroristas Isis, Al Qaeda y Al Nusrah, que si no fuera por él las capitales europeas estarían en peligro.

El general era considerado un héroe en su región, lo que ha indignado fuertemente las acciones de Donald Trump al ordenar su muerte.

General Soleimani fought heroically against ISIS, Al Nusrah, Al Qaeda et al. If it weren’t for his war on terror, European capitals would be in great danger now.

Our final answer to his assassination will be to kick all US forces out of the region.

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 8, 2020