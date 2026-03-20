DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán amenazó con atacar sitios recreativos y turísticos en todo el mundo e insistió en que sigue construyendo misiles.

La muestra de desafío del viernes se produjo a casi tres semanas del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel. En estos ataques han muerto varios de los principales líderes de Teherán, y sus industrias de armas y energía han resultado afectadas.

Irán disparó contra Israel y sitios energéticos en los vecinos Estados árabes del Golfo. Esto sucedió mientras muchos habitantes de la región conmemoraban uno de los días más sagrados del calendario musulmán.

Los iraníes también celebraban el Año Nuevo persa, conocido como Nowruz, una festividad normalmente alegre que este año es más sobria.

Con la poca información que sale de Irán, no se sabe cuántos daños han sufrido sus instalaciones armamentísticas, nucleares o energéticas desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

Tampoco se sabe quién estaba realmente al mando del país.

Pero Teherán ha mostrado que todavía es capaz de realizar ataques que estrangulan los suministros de petróleo y afectan a la economía global. Además, estos ataques elevan los precios de los alimentos y el combustible mucho más allá de Oriente Medio.

Estados Unidos e Israel han ofrecido justificaciones cambiantes para la guerra. Van desde la esperanza de fomentar un levantamiento que derroque al gobierno de Irán hasta eliminar sus programas nucleares y de misiles.

No ha habido señales públicas de ningún levantamiento de ese tipo. Además, no está claro qué capacidades mantiene la República Islámica o cómo podría terminar la guerra.

Irán se mantiene desafiante tras semanas de ataques

El principal portavoz militar de Irán advirtió el viernes que «parques, áreas recreativas y destinos turísticos» en todo el mundo no estarán seguros para los enemigos de Teherán.

El general Abolfazl Shekarchi hizo la amenaza mientras Irán continúa siendo golpeado por ataques aéreos estadounidenses e israelíes.

Esto renovó las preocupaciones de que la República Islámica pueda volver a utilizar ataques de combatientes más allá de Oriente Medio como táctica de presión en la guerra.

Los gobiernos de Estados Unidos e Israel han dicho que el ejército de Irán ha sido diezmado tras semanas de ataques.

Las ofensivas aéreas también provocaron la muerte de su líder supremo, del jefe de su Consejo Supremo de Seguridad Nacional y de otros líderes militares y políticos de alto rango.