En medio de crecientes tensiones en Oriente Medio, Irán amenaza con cerrar el Estrecho de Ormuz. Esto sería una respuesta a un ultimátum emitido recientemente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta advertencia se suma a la escalada de declaraciones y acciones entre Washington y Teherán. Por tanto, esto agita las preocupaciones globales sobre la seguridad de una de las rutas marítimas más importantes para el comercio petrolero.

El Estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el océano Índico. Además, es un paso estratégico por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial.

Cualquier bloqueo o cierre por parte de Irán podría tener consecuencias inmediatas en los precios internacionales del crudo. Además, esto podría afectar la estabilidad de mercados energéticos e impactar especialmente a países importadores de la región y más allá.

El Estrecho de Ormuz: Importancia estratégica y riesgos globales



La amenaza de Irán se produce tras nuevas sanciones y presiones estadounidenses para limitar el programa nuclear iraní y frenar su influencia en la región.

El gobierno iraní declaró que responderá a cualquier agresión. Ante ello, considera medidas extremas como cerrar completamente el estrecho. Esto afectaría no solo a sus rivales sino a la economía internacional.

La comunidad internacional ha hecho repetidos llamados al diálogo, advirtiendo sobre los peligros de escalar el conflicto.

Organizaciones y economistas advierten que el cierre total de esta vía podría desencadenar una crisis energética global.