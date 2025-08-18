Irán advierte que la paz mundial está en peligro si Netanyahu logra tomar el control de Gaza 

Las recientes declaraciones de Teherán han encendido las alarmas a nivel global. Irán advierte que la paz mundial está en peligro si Netanyahu logra tomar el control total de Gaza.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, detalló que los planes de Israel de desplazar a los habitantes de la ciudad de Gaza y las "extremadamente peligrosas".

Según voceros del gobierno iraní, una ofensiva final de Israel sobre Gaza podría desencadenar una escalada impredecible en el conflicto en Medio Oriente.

El gobierno iraní ha reafirmado su postura ante la presión militar que ejercen las fuerzas de Benjamín Netanyahu en contra de la Franja de Gaza.

Teherán considera que el avance militar pone en grave riesgo la estabilidad internacional y podría provocar la participación de otros actores involucrados en la región, lo que, a su juicio, incrementaría la violencia y el impacto global.

"La naturaleza hegemónica del régimen israelí y el enorme peligro que este ha creado para la paz y la seguridad de la región y del mundo",

Reacciones internacionales y contexto del conflicto en Medio Oriente

Las advertencias de Irán han generado respuestas variadas en la comunidad internacional.

Mientras algunos países llaman a la moderación y el diálogo, otros expresan temor de que el conflicto en Medio Oriente se vuelva aún más incontrolable si Israel extiende su control sobre Gaza.

Especialistas en geopolítica señalan que una intervención directa iraní o un enfrentamiento regional podrían arrastrar a potencias extranjeras, dificultando el restablecimiento de la paz mundial.

El conflicto actual ya ha desplazado a miles de civiles y provocado preocupaciones en organismos internacionales.