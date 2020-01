Irak: Se reportan dos explosiones en área fortificada de Bagdad

Dos explosiones de misiles se han escuchado este miércoles en la Zona Verde, considerada una región fortificada en Bagdad, capital de Irak.

Según reporte de la agencia Reuters, los impactos activaron las sirenas, generando alarma en la región.

En la Zona Verde se concentran las instalaciones gubernamentales y diplomáticas.

Autoridades militares irakís detallaron que se trata de proyectiles Katiusha, provocando un incendio.

Uno de los misiles cayó a unos cien metros de distancia de la Embajada de Estados Unidos en Irak.

Two Katyusha rockets fell near #US embassy in central Baghdad. embassy’s sirens heard. pic.twitter.com/vNvz6cXT2f

— Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) January 8, 2020