Irak: Miles de personas exigen retiro de tropas de EEUU

BAGDAD (AP) — Miles de personas se manifestaron en Bagdad el viernes para exigir la salida de las tropas de Estados Unidos del país. No se alcanzó el millón de asistentes que había pedido un influyente clérigo chií en un clima de elevado sentimiento antiestadounidense luego de que, a principios de año, un dron de Washington mató a un alto general de Irán en la capital iraquí.

Desde media mañana, grandes multitudes se reunieron en una céntrica plaza de Bagdad en el día de oración de los musulmanes mientras a través de los altavoces podía oírse el mensaje “¡No, no Estados Unidos!”. Un niño llevaba un cartel con el lema “Muerte a Estados Unidos. Muerte a Israel”. Pero por la tarde, la convocatoria no había conseguido la masiva respuesta que pedía el clérigo radical Muqtada al-Sadr.

Millions of Iraqis hit the streets of #Baghdad to demand the departure of US occupation forces from their country now.

This is what Mike Pompeo and his neocon friends don’t want us to see. #IraqiProtests pic.twitter.com/3cAfbKEcsP

— Sarah Abdallah (@sahouraxo) January 24, 2020