IperionX fabricará componentes de titanio para Ford Motor Company

CHARLOTTE, CAROLINA DEL NORTE–(BUSINESS WIRE)–IperionX Limited (NASDAQ:IPX, ASX: IPX) IperionX Limited (NASDAQ:IPX, ASX: IPX) ha aceptado un alcance de trabajo (“SoW”) para el suministro de componentes metálicos de titanio para Ford Motor Company (“Ford”, NYSE: F) utilizando el original metal de titanio 100 % reciclado y bajo en carbono de IperionX. Ford e IperionX han estado colaborando activamente para diseñar, probar y fabricar una serie de componentes de titanio de gran calidad para los próximos vehículos de producción de Ford Performance.

Ford Performance es el departamento de alto rendimiento y competición de Ford Motor Company, conocida por una amplia variedad de coches de altas prestaciones como el F150 Raptor, el Bronco Raptor, el Mustang Mach 1 y el Shelby GT500. Ford aspira a ser el único fabricante que compita en Fórmula 1, las 24 Horas de Le Mans con el Mustang GT3, el WRC con el M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1, Baja 1000 con el Ranger Raptor y el Bronco, y la NASCAR y Supercars con el Mustang.

Este SoW de Ford es el resultado de un detallado programa de pruebas de calidad y resistencia del titanio metálico circular bajo en carbono de IperionX. Los departamentos de sostenibilidad y materiales avanzados de Ford llevaron a cabo una serie de pruebas para comprobar que el titanio de IperionX superaba los parámetros exigidos por las normas internacionales ASTM.

Los componentes de titanio se someterán a un exhaustivo “estudio de acabado” para valorar una serie de posibles acabados finales de las piezas. La información obtenida de este SoW servirá para determinar el diseño final y los costes unitarios de una serie de componentes de titanio con bajas emisiones de carbono para los vehículos de producción de Ford Performance.

Las piezas automotrices fabricadas con titanio se caracterizan por una relación resistencia-peso excelente, altos niveles de resistencia a la corrosión, durabilidad inigualable y, como característica exclusiva de las tecnologías de IperionX, pueden reciclarse de forma sostenible al final de su vida útil. Las tecnologías patentadas de IperionX pueden proporcionar importantes ventajas en materia de sostenibilidad que resultan fundamentales para lograr una cadena de suministro de titanio para automoción con bajas emisiones de carbono y totalmente circular. Estos factores no se pueden conseguir con ningún otro proceso de producción comercial de titanio conocido.

Ford se ha unido recientemente a la First Movers Coalition, una iniciativa a nivel mundial para aprovechar el poder adquisitivo y las cadenas de suministro de tecnologías innovadoras de materiales industriales limpios. La First Movers Coalition aprovecha el poder adquisitivo colectivo de las más de 50 empresas fundadoras, entre las que se encuentran Volvo, Airbus, Apple, Amazon y Microsoft, para enviar un mensaje claro sobre la necesidad de ampliar las tecnologías emergentes esenciales para la transición a cero emisiones netas.

Anastasios (Taso) Arima, CEO de IperionX, ha dicho:

“Ford se ha comprometido a lograr la neutralidad de carbono para 2050. Estamos muy satisfechos de asociarnos con Ford para acelerar la implantación de una cadena de suministro de titanio sostenible y circular para el mercado automovilístico mundial.

Nuestro metal de titanio bajo en carbono se fabrica exclusivamente con titanio 100 % reciclado y puede contribuir a mejorar significativamente las cadenas de suministro del sector de la automoción gracias al uso de componentes de titanio de alta resistencia con la mitad de peso que el acero.

IperionX está reestructurando la cadena de suministro de titanio de Estados Unidos, que es más barata y sostenible, pasando de una cadena de suministro lineal a una cadena de suministro circular de titanio con menos emisiones de carbono, en la que se recicla chatarra de titanio para fabricar componentes de titanio de altas prestaciones y bajas emisiones de carbono. Nos alegra que Ford se haya asociado con nosotros para mejorar las cadenas de suministro del sector de la automoción y así ampliar nuestro negocio de titanio circular con bajas emisiones de carbono”.

Acerca de IperionX

La misión de IperionX es ser el principal productor de titanio bajo en carbono para industrias avanzadas como la espacial, la aeroespacial, la de vehículos eléctricos y la de impresión 3D. IperionX tiene una posición exclusiva para hacerse con tecnologías de titanio revolucionarias que permitan fabricar productos de titanio con bajas emisiones de carbono y totalmente circulares. IperionX está produciendo polvos metálicos de titanio a partir de chatarra de titanio en su planta piloto operativa de Utah, y tiene la intención de ampliar la producción en una instalación de demostración de titanio en Virginia. IperionX posee una participación del 100 % en el Titan Project, que posee el mayor recurso de arenas minerales ricas en titanio, tierras raras y circón de EE. UU. de conformidad con el JORC.

Declaraciones prospectivas

La información incluida en este comunicado constituye una declaración prospectiva. A menudo, pero no siempre, estas declaraciones pueden identificarse por el uso de palabras como “puede”, “será”, “espera”, “pretende”, “planea”, “estima”, “anticipa”, “continúa” y “orienta”, u otras palabras similares, y pueden incluir, entre otras, declaraciones sobre planes, estrategias y objetivos de la dirección, fechas previstas de inicio de la producción o la construcción y costes o resultados de producción esperados.

Las declaraciones prospectivas implican intrínsecamente riesgos conocidos y desconocidos, factores de incertidumbre y de otro tipo que pueden hacer que los resultados, el rendimiento y los logros efectivos de la empresa difieran sustancialmente de los resultados, el rendimiento o los logros futuros. Los factores relevantes pueden incluir, entre otros, los cambios en los precios de las materias primas, las fluctuaciones de los tipos de cambio y las condiciones económicas generales, el aumento de los costes y la demanda de materias primas para la producción, la naturaleza especulativa de la explotación y el desarrollo de proyectos, incluidos los riesgos de obtener las licencias y los permisos necesarios y la disminución de las cantidades o los niveles de las reservas, la capacidad de la empresa para cumplir las condiciones contractuales pertinentes para acceder a las tecnologías, los riesgos políticos y sociales, los cambios en el marco reglamentario en el que la empresa opera o pueda operar en el futuro, las condiciones medioambientales, incluidas las condiciones meteorológicas extremas, la contratación y fidelización del personal, los problemas de relaciones laborales y los litigios.

Las declaraciones prospectivas se basan en las suposiciones de buena fe de la empresa y sus directivos en relación con el entorno financiero, de mercado, normativo y de otro tipo que existirá y afectará a las actividades y operaciones de la empresa en el futuro. La empresa no garantiza que las suposiciones en las que se basan las declaraciones prospectivas sean correctas, ni que la actividad o las operaciones de la empresa no se vean afectadas de manera sustancial por estos u otros factores no previstos o previsibles por la empresa o la dirección, o que escapen al control de la empresa.

Aunque la empresa intenta y ha intentado identificar los factores que podrían causar que las acciones, los acontecimientos o los resultados reales difieran materialmente de los indicados en las declaraciones prospectivas, puede haber otros factores que podrían causar que los resultados, el rendimiento, los logros o los acontecimientos reales no sean los previstos, estimados o intencionados, y muchos hechos están fuera del control razonable de la empresa. En consecuencia, se advierte a los lectores que no deben confiar en exceso en las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas son válidas únicamente en la fecha de su publicación. Sin perjuicio de las obligaciones que puedan derivarse de la legislación aplicable o de las normas de admisión a cotización de las bolsas de valores pertinentes. Al facilitar esta información, la empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna de las declaraciones prospectivas ni de comunicar ningún cambio en los acontecimientos, las condiciones o las circunstancias en las que se basan dichas declaraciones.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

