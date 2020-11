Iota se degrada antes de entrar a Honduras; Nicaragua y Colombia contabilizan los daños

El fenómeno natural Iota se degradó la madrugada de este martes antes de entrar a Honduras y tras impactar en Nicaragua, donde dejó considerables daños a las comunidades costeras.

Las advertencias de la peligrosidad del huracán fueron dadas a conocer desde el pasado viernes, cuando el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos emitió la alerta para los países centroamericanos.

El huracán Iota alcanzó categoría cinco cerca de las costas de Colombia, donde dejó estragos y un muerto. La Isla Providencia reporta daños de hasta un 90 por ciento en su infraestructura algo nunca antes visto en la nación.

Los daños que dejó el huracán en Colombia se registraron horas antes de entrar a Nicaragua, país fuertemente golpeado por el ciclón y que hace unas semanas fue embestido por la fuerza de Eta.

Expertos han calificado los daños a la nación centroamericana como graves y que podrían dejar una crisis humanitaria sin precedentes a pesar de los esfuerzos del gobierno que evitaron la pérdida de vidas humanas.

Por su parte, autoridades en Colombia catalogaron al huracán como histórico, porque sus islas jamás habían experimentado la fuerza de los vientos y marejadas ciclónicas de un huracán de categoría 5.

Mientras Nicaragua y Colombia contabilizaban los efectos que dejó Iota a su paso, en Honduras se preparaban para experimentar acumulados de hasta 800 milímetros que dejará inundaciones en lugares donde ya fue anegado por el ciclón Eta.

Sectores como Francisco Morazán, Olancho, Cortés y otros sentían la mañana de este martes los acumulados de las lluvias, generando alerta por las inundaciones y derrumbes.

De entrar Iota a Honduras con los vientos que azotó las zonas costeras, los daños en la nación serían mucho mayores dejando miles de damnificados y más pobreza.

While #Iota's winds are lower, the #hurricane still has the potential to produce potentially catastrophic effects from flash flooding and mud slides over central America. Here are the Tuesday morning Key Messages for Iota. The full advisory is at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/zJT8HfRVp2

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 17, 2020