Iota impactará Centroamérica como un poderoso huracán categoría 5

Iota, se convirtió la mañana de lunes en ciclón categoría 5 y cómo alertó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos se espera que impacte en Centroamérica como un poderoso huracán.

Según los pronósticos, Iota continúa intensificándose rápidamente como lo habían previsto expertos desde el pasado viernes que se anunció su formación.

‘A medida se acerca a Nicaragua y a Honduras se fortalece, ahora es categoría 5 muy fuerte con vientos sostenidos de más de 257 kilómetros por hora’, detalla el Centro Nacional de Huracanes sobre el poderoso huracán.

Al respecto, se indicó que los vientos máximos sostenidos de Iota han aumentado en 112 kilómetros por hora, pasando de 136 a 257 kilómetros en menor de 36 horas, lo que ha preocupado a las autoridades de las naciones que serán fuertemente afectadas.

Esta mañana el ciclón se encontraba en el sureste de la frontera entre las naciones centroamericanas, ruta similar a la que tomó el huracán Eta que impactó en Nicaragua como un ciclón categoría 4.

‘Se mueve hacia el oeste de 16 kilómetros por hora. Debería tocar tierra en la costa más tardar esta noche’, agrega el informe.

Here are the 10 am EST Key Messages for category 5 Hurricane #Iota. Extreme winds and a life-threatening storm surge are expected along portions of the coast of northeastern Nicaragua. Life-threatening flash flooding is also expected in Central America. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/CP5u0WQY5m

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 16, 2020