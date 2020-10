INX solicita su admisión para cotizar en la Bolsa de Valores del Canadá (CSE)

La aplicación representa el siguiente paso hacia el comercio de valores digitales en una bolsa tradicional

NEW YORK & TORONTO–(BUSINESS WIRE)–INX Limited (“INX”) anunció hoy su solicitud de admisión para cotizar su valor digital, el token INX, en la Bolsa de Valores de Canadá (“CSE”). La solicitud de admisión para cotizar en la bolsa está sujeta a la aprobación de la CSE.





INX ha presentado recientemente la primera IPO de valores digitales registrada en la SEC para inversores minoristas e institucionales. INX tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la IPO para el lanzamiento de una plataforma de comercio regulada para los activos digitales y proporcionar novedosos instrumentos financieros de comercio y de obtención de capital a las empresas en colaboración con las bolsas tradicionales en todo el mundo. La CSE es partidaria de los valores digitales que cotizan en bolsa y sigue trabajando en la prestación de servicios adicionales en relación con los procesos posteriores a la negociación de esos valores.

Richard Carleton, director general de la CSE expresó que “La CSE está trabajando muchísimo para lograr soluciones de cotización que se adapten a un entorno de mercados de capitales rápidamente cambiantes y cada vez más digitalizados. Los valores digitales representan una evolución lógica en la forma en que los instrumentos de inversión se desarrollan, emiten y negocian en un mercado regulado. No es de extrañar que las innovaciones de nuevos productos se originen en Israel, donde la cultura empresarial y el liderazgo técnico encajan perfectamente en nuestra bolsa”.

Shy Datika, cofundador y presidente de INX, comentó que “Los valores digitales representan nuevas oportunidades en el comercio transfronterizo regulado y en las cotizaciones múltiples. Es una nueva era en los mercados de capital en la que cada valor cotizado puede negociarse sin problemas en varias bolsas, lo que proporciona un acceso mucho mayor al capital y la liquidez para cada activo comercial”.

Acerca de INX

El objetivo de INX es proporcionar una plataforma de comercio regulado de valores digitales que combine la experiencia de los mercados tradicionales y un novedoso enfoque de tecnología financiera. INX está dirigida por un equipo experimentado de expertos en negocios, finanzas y tecnología de cadena de bloques, unificado por la visión de redefinir el mundo de los mercados de capitales mediante el apalancamiento de la tecnología de cadena de bloques y un novedoso enfoque regulatorio.

