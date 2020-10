INX adquirirá Openfinance Securities, LLC

La adquisición duplica la base de usuarios registrados de INX/Openfinance a casi 10 000

INX tiene como fin consolidar su posición de liderazgo en el ecosistema de los activos digitales con la adquisición de Openfinance, uno de los pioneros de las plataformas de comercio regulado en este espacio. Los listados de Openfinance comprenden empresas, como Blockchain Capital, Spice VC y Lottery.com. INX planea garantizar la continuidad de las operaciones y el servicio a la base de clientes de Openfinance.

“Los valores digitales constituyen una nueva evolución en los mercados de capital tradicionales. Existen enormes beneficios del registro y el comercio de activos digitales frente a los valores tradicionales”, comenta Shy Datika, presidente y fundador de INX. “Openfinance ha sido pionera en este espacio y se ha ganado el respeto de Wall Street, la comunidad de blockchain y los organismos reguladores de los Estados Unidos. Nos enorgullece agregar esos increíbles logros a la cartera de INX y ofrecer a los inversores más acceso a la liquidez”.

El director ejecutivo de Openfinance Jim Stonebridge declaró que “INX y Openfinance comparten la misma visión de proporcionar un ecosistema seguro y regulado para el registro y el comercio de activos digitales. Creemos que la supervisión reguladora, combinada con la liquidez, hará que los activos digitales sean el instrumento financiero de elección de las empresas e inversores que buscan acceder a capital y recaudarlo. La consolidación de dos plataformas líderes será el catalizador necesario para hacer avanzar esta industria”.

INX acaba de lanzar la primera oferta pública inicial de seguridad digital registrada en la SEC tanto para los inversores minoristas como para los institucionales. INX planea proporcionar novedosos instrumentos financieros de comercio y obtención de capital a empresas de todo el mundo.

Para obtener más información acerca de INX, visite https://www.inx.co/ .

Acerca de INX

INX tiene por objeto proporcionar una plataforma de comercio regulado para los valores digitales y las criptomonedas que combine la experiencia de los mercados tradicionales y un novedoso enfoque de Fintech. INX está dirigido por un experimentado equipo de expertos en negocios, finanzas y tecnología de blockchain, unificado por la visión de redefinir el mundo de los mercados de capitales mediante el apalancamiento de la tecnología de blockchain y un novedoso enfoque reglamentario.

Acerca de Openfinance

Openfinance está transformando la inversión de activos alternativos con la plataforma comercial líder para el comercio secundario de valores digitales. Respaldada por un equipo de veteranos de la industria y asociaciones clave, Openfinance proporciona un acceso sin precedentes a la liquidez y a la oportunidad de inversión en el mercado de activos alternativos de 8,8 billones de dólares. A través de nuestro agente de bolsa de propiedad absoluta, Openfinance Securities, LLC, miembro de FINRA/SIPC, Openfinance es un ATS (sistema de comercio alternativo) designado por la SEC, autorizado para negociar valores con formato digital, incluidas ofertas de token de seguridad basadas en blockchain.

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones del presente comunicado de prensa constituyen declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. En algunos casos, se pueden identificar las declaraciones prospectivas mediante términos, como “puede”, “tendrá”, “debería”, “espera”, “planea”, “proyecta”, “anticipa”, “cree”, “estima”, “predice”, “posible”, “tiene como fin” o “continúa”, o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable. Estas declaraciones prospectivas pueden incluir, entre otras, declaraciones relacionadas con nuestros objetivos, planes y estrategias; declaraciones que contienen proyecciones de resultados de operaciones o de la situación financiera; declaraciones relacionadas con la investigación, el desarrollo y el uso de nuestros productos; y todas las declaraciones (distintas de las declaraciones de hechos históricos) que se refieran a actividades, acontecimientos o desarrollos que pretendemos, esperamos, proyectamos, creemos o anticipamos que ocurrirán o puedan ocurrir en el futuro. Las declaraciones prospectivas no son garantías del rendimiento futuro y están sujetas a riesgos e incertidumbres. Basamos estas declaraciones prospectivas en suposiciones y evaluaciones realizadas por nuestra administración a la luz de su experiencia y su percepción de las tendencias históricas, las condiciones actuales, los desarrollos futuros esperados y otros factores que considera apropiados. Estas declaraciones son solo predicciones actuales y están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, niveles de actividad, rendimiento o logros reales nuestros o de nuestra industria difieran significativamente de los anticipados por las declaraciones prospectivas. Analizamos muchos de estos riesgos con mayor detalle en el prospecto preliminar que forma parte de la declaración de registro efectiva presentada ante la SEC, incluso bajo los títulos “Factores de riesgo” y “Nota de precaución sobre las declaraciones prospectivas”. No se debe confiar en las declaraciones prospectivas como predicciones de acontecimientos futuros. Si bien creemos que las expectativas reflejadas en las declaraciones prospectivas son razonables a la fecha del presente documento, no podemos garantizar los resultados, niveles de actividad, rendimiento o logros futuros. Salvo que la ley lo exija, no tenemos la obligación de actualizar ni revisar ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de información nueva, acontecimientos futuros o de otra índole.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

