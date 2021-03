InVue presenta RAC Lock para centros de datos

Tecnología de control de acceso y seguridad física líder en el sector para la detección de adulteraciones y vulneraciones

CHARLOTTE, Carolina del Norte–(BUSINESS WIRE)–InVue, el proveedor líder mundial de sistemas inteligentes de hardware y software para el comercio minorista, la electrónica de consumo y los centros de datos, presenta hoy RAC Lock, una solución sencilla, escalable y segura para los centros de datos que necesitan visibilidad y control de sus racks de servidores.

En un mundo conectado, la demanda de capacidad de almacenamiento de datos no deja de aumentar. En el caso de los centros de datos que protegen los datos personales y empresariales, la aplicación de protocolos sólidos para la seguridad cibernética y física es primordial, pero no está exenta de desafíos. Según el último informe de IBM Security, se tarda una media de 280 días en identificar y contener una vulneración, un evento que ahora cuesta 3,86 millones de dólares en promedio. Además, el mismo estudio constata una división creciente de estos costos entre las organizaciones con procesos de seguridad más avanzados y las que no los tienen. Ahora más que nunca, la velocidad a la que las organizaciones pueden detectar y contener una amenaza tiene una influencia significativa en estos costos totales.

Sobre la base de un legado de seguridad de mercancías de alto valor para los mayores minoristas y marcas del mundo, InVue ha aprovechado sus cerraduras inteligentes y el software Access Manager para ofrecer una seguridad física líder en la industria junto con visibilidad y control en tiempo real a los centros de datos de todo el mundo con RAC Lock. Esta solución integral permite a las empresas cumplir con los requisitos más estrictos de la industria, así como mitigar los desafíos del riesgo de seguridad y el tiempo de funcionamiento de la red.

“Creemos que RAC Lock tendrá un enorme impacto en la industria de los centros de datos. Ofrece a los administradores de centros de datos y al personal de seguridad la posibilidad de implementar una solución de control de acceso segura y escalable sin los obstáculos del costo y la complejidad de la instalación. Con nuestra solución, podemos ofrecer a nuestros clientes de centros de datos la tranquilidad de detectar una vulneración física en tiempo real y reducir la respuesta a los incidentes para contener las pérdidas”, explicó Jim Sankey, fundador y director ejecutivo de InVue.

RAC Lock proporciona la primera línea de defensa más segura a nivel de rack, a la vez que proporciona datos inteligentes, análisis y seguimiento a través de la aplicación de software Access Manager.

Mediante la tecnología infrarroja (Infrared, IR) patentada por InVue, OneKEY utiliza la transferencia de energía para operar la cerradura y registra toda la actividad principal en Access Manager en tiempo real. Con el software, los usuarios de la empresa pueden controlar el acceso del personal a centros enteros, zonas específicas o gabinetes individuales. Podrá obtener información de quién accede a qué, cuándo y dónde, así como desautorizar remotamente accesos claves cuando se detecta una amenaza. Utilice los informes detallados de Access Manager para fines de auditoría, cumplimiento e investigación de incidentes.

“Al aprovechar la transferencia de energía y los datos de credenciales de OneKEY, estamos agregando capas adicionales de seguridad que son muy esenciales para el centro de datos y las aplicaciones periféricas remotas”, añadió Matthew Gilstrap, vicepresidente de control de acceso y seguridad de datos.

La cerradura se ha diseñado pensando en la facilidad de instalación y la seguridad. No necesita energía ni red para funcionar, lo que permite a las empresas una rápida implementación en cientos de ubicaciones en gabinetes nuevos o existentes.

RAC Lock está disponible y listo para su envío a partir de marzo. Para más información, visite: www.invue.com/data-center-security.

Acerca de InVue

Fundada en 1972, InVue es el innovador, desarrollador y fabricante mundial de sistemas inteligentes de hardware y software para el comercio minorista, la electrónica de consumo y los centros de datos. Nuestra tecnología basada en datos promueve, asegura y conecta sin problemas las mercancías, los productos y los servicios de nuestros clientes, para reducir sus costos, minimizar el riesgo y mejorar los beneficios. Con sede en Charlotte, Carolina del Norte, InVue está presente en más de 90 países con oficinas regionales en Ámsterdam y Hong Kong, China.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

